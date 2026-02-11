Москва намерена и далее развивать взаимодействие с Ереваном в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению.

По его словам, роль ЕАЭС в обеспечении высоких темпов экономического развития Армении очевидна.

«Вряд ли кто-то возьмётся оспаривать роль, которую играет Союз в сохранении столь высоких темпов экономического развития Армении. Эта роль очевидна. И мы надеемся, что это наше взаимодействие будет продолжаться», — сказал Песков.

Он добавил, что у России сохраняется обширный комплекс двусторонних отношений как с Ереваном, так и с Баку. Речь идёт о взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве, инвестициях и взаимодействии в сфере культуры.

«Россия имеет собственные взаимовыгодные отношения с Арменией и Азербайджаном, которые будут продолжать развиваться. Эти страны являются суверенными и свободны выстраивать отношения с любым государством, в том числе с США», — добавил он.