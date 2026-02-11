Экс-глава МИД Тофиг Зульфугаров прокомментировал подписание Хартии о стратегическом партнёрстве между Баку и Вашингтоном, назвав это подтверждением роли Азербайджана в центре мировой политики.

«Согласитесь, это невероятно, как благодаря своей внешней политике Азербайджан — небольшая по мировым меркам страна — остаётся в центре турбулентных мировых процессов со своей позитивной повесткой. Вопреки многим противникам мы восстановили суверенитет и территориальную целостность и инициировали мирный процесс. Браво, господин президент!», — написал он в своем «Фейсбуке».