Украина разрабатывает собственный «антидроновый купол» для защиты от массированных атак российских беспилотников. Об этом сообщает издание The Atlantic.

Инженеры представили лазерную систему Sunray, способную уничтожать дроны лучом. Проект создан за два года и обошёлся значительно дешевле зарубежных аналогов.

Параллельно запущен в серийное производство 3D-печатный дрон-перехватчик P1-Sun. По данным украинской стороны, он уже уничтожил более 1000 целей, включая свыше 700 «Шахедов».

До конца 2026 года такие системы планируют развернуть по всей стране. В «купол» также могут войти роботизированные платформы с пулемётами и другие средства перехвата. Главная цель — защита инфраструктуры, войск и мирного населения.