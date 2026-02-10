Благодаря реализации проекта TRIPP мы внесем очередной вклад в обеспечение мира, развития и сотрудничества в регионе.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

«Мы одновременно открываем новую главу многообещающего сотрудничества, в том числе в сфере продажи оборудования оборонного назначения. Что касается создания центров искусственного интеллекта, то это сегодня является частью нашей двусторонней повестки. У нас уже есть предварительные результаты взаимодействия с ведущими американскими компаниями», – подчеркнул глава государства.