Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами вступают в совершенно новый этап.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

«В Хартии, которую мы сегодня подписали с нашим уважаемым гостем, отражены различные направления нашего сотрудничества. Мы также продолжим взаимодействие в сфере безопасности и будем сотрудничать в антитеррористических операциях. Кроме того, мы наладим сотрудничество по вопросам энергетической безопасности. В настоящее время Азербайджан своими природными газовыми ресурсами вносит вклад в энергетическую безопасность 16 стран, из которых 11 являются членами НАТО и союзниками США», – подчеркнул глава государства.