Хартия закрепляет стратегическое партнёрство Азербайджана и США: от транспорта и энергетики до ИИ, инвестиций и безопасности. Документ фиксирует переход отношений на институциональный и долгосрочный уровень с конкретными механизмами реализации, сообщает Minval Politika.

Ключевые пункты

— Взаимное признание суверенитета и территориальной целостности двух стран как основы партнёрства.

— Развитие Среднего коридора и поддержка проекта TRIPP как ключевого транзитного маршрута.

— Энергетическое сотрудничество и укрепление роли Азербайджана как надёжного партнёра в энергетической безопасности.

— Рост торговли и инвестиций, улучшение бизнес-климата и привлечение частного сектора.

— Сотрудничество в сфере ИИ и цифровых технологий, включая дата-центры и цифровую инфраструктуру.

— Развитие инноваций и кибербезопасности, поддержка НИОКР и технологических стартапов.

— Сотрудничество в сфере безопасности и обороны, включая борьбу с терроризмом.

— Поддержка гуманитарного разминирования в Азербайджане через технологии и финансирование.

— Создание рабочих групп и запуск конкретных проектов с дорожными картами.

— Регулярный стратегический диалог и контроль за реализацией договорённостей.