В районе Покровска и Мирнограда сохраняется напряжённая обстановка. Российские войска пытаются продвинуться на Покровском направлении и усиливают авиаудары по позициям ВСУ, сообщают аналитики Deep State.

По их данным, россияне стремятся подтянуть пехоту к северной части Покровска. Вход в город остаётся крайне ограниченным, активно применяется дистанционное минирование — разминированные участки быстро минируются повторно. Одновременно продолжаются попытки зайти в Гришино, куда в последнее время сместился основной фокус работы российской авиации.

Аналитики отмечают, что в последние дни украинские подразделения предпринимали попытки перебросить личный состав на бронетехнике, однако техника была уничтожена, есть раненые. Также фиксируется усиление применения корректируемых авиабомб по позициям Сил обороны.

В районе Мирнограда, как отмечают эксперты, российские силы концентрируются на севере, в том числе в районе ферм и у церкви. В северной части города продолжаются бои за позиции, удерживаемые украинскими подразделениями.

Кроме того, усиливается давление на Родинское. По информации экспертов, небольшие группы российской пехоты совершают рейды в глубину обороны к западу от населённого пункта.