Индийские нефтеперерабатывающие заводы фактически прекратили закупки российской нефти. Компании отказываются от предложений со сроком поставки в апреле и планируют сокращать объёмы в дальнейшем. Как сообщает Reuters, Нью-Дели рассчитывает таким образом заключить выгодную торговую сделку с Вашингтоном уже в марте.

Среди предприятий, которые уже не принимают предложения по апрельским поставкам, — гиганты Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries. У них ещё остаются обязательства по мартовским партиям, но на будущее контракты не заключаются. Большинство других индийских НПЗ также остановили закупки.

Единственным исключением остаётся частный переработчик Nayara Energy, контрольный пакет акций которого принадлежит российской компании. Ему разрешат продолжать закупки российского сырья, поскольку другие поставщики, включая Saudi Aramco, отказались с ним работать из-за санкций ЕС. Впрочем, в апреле мощности Nayara Energy будут остановлены на месяц для планового техобслуживания.

Следует отметить, что Индия была крупнейшим покупателем российской нефти после 2022 года.