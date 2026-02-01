Социальная сеть X столкнулась с масштабными перебоями в работе по всему миру. Пользователи из различных стран сообщают о проблемах с доступом как к мобильному приложению, так и к веб-версии платформы.

Согласно данным сервиса Downdetector, пик жалоб пришёлся на период после 20:09 по бакинскому времени. Наибольшее число сообщений о сбоях — более 19 тысяч — было зафиксировано в США.

Кроме того, проблемы с функционированием X отмечаются в Канаде, а также в ряде европейских государств. Причины неполадок на данный момент официально не сообщались.