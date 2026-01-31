Европейские лидеры собрались в Брюсселе на экстренный ужин, чтобы обсудить обострение отношений с США после «интереса» президента Трампа к покупке Гренландии, пишет NYT со ссылкой на источники.

Итальянский премьер Джорджия Мелони выступала за диалог с Трампом, канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал снижать экономическую зависимость ЕС от США, а президент Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости показывать готовность дать отпор.

По информации издания, после ужина, который продолжался до утра, лидеры разработали план: сохранять спокойствие при провокациях, угрожать ответными пошлинами и постепенно снижать военную и экономическую зависимость от США. В краткосрочной перспективе обсуждаются меры безопасности в Арктике, а в долгосрочной — развитие вооружённых сил, технологий и переориентация торговли. Конкретного плана по быстрой «военной автономии» пока нет.