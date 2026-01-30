В Чехии спустя почти два с половиной века будет закрыта последняя действующая угольная шахта. После этого Польша станет единственной страной Европейского союза, продолжающей добычу угля, сообщает издание Interia Biznes.

При этом внутреннее польское производство угля уже сократилось в 2025 году до 44 миллионов тонн в год. Угольная отрасль страны сталкивается с убытками: в 2024 году они достигли почти 3,4 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем за последние три десятилетия. Себестоимость добычи угля более чем в два раза превышает отпускные цены.

По прогнозам экспертов, спрос на уголь в польской энергетике будет быстро падать. К 2030 году планируется запуск угольных энергоблоков мощностью шесть–семь гигаватт, которые будут потреблять всего пять–шесть миллионов тонн угля.