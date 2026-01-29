В 2025 году в Азербайджане по видам обязательного страхования собрано 365,811 млн манатов страховых взносов, что на 7% больше, чем в 2024 году, сообщает Центральный банк Азербайджана.

За тот же период сумма выплат по обязательным видам страхования составила 146,571 млн манатов, увеличившись на 4,9% по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, выплачено 40,1 маната. В 2024 году этот показатель составлял 40,9 маната.