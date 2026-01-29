Глава МИД Ирана Аббас Арагчи продолжает консультации с иностранными коллегами на фоне растущей напряженности с США.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел отдельные телефонные разговоры с представителями Катара, Египта, ОАЭ, Пакистана, Омана и Турции. В ходе переговоров обсуждались последние региональные и международные события.

Стороны подчеркнули необходимость «ответственного управления» текущей ситуацией и внимательного отношения к последствиям происходящих событий для безопасности региона.