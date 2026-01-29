Иран объявил о планах провести военные учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации журналистов, маневры запланированы на предстоящие воскресенье и понедельник. В связи с этим иранские власти направили уведомления судам, находящимся в акватории пролива.

В предупреждении отмечается, что стрельбы и активное движение военных кораблей могут осложнить проход гражданских судов. Ормузский пролив при этом остается одним из ключевых маршрутов для поставок нефти и газа, поэтому любые ограничения в этом районе способны существенно повлиять на морскую логистику и мировые рынки.