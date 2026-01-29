Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью турецким СМИ, что перемирие, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, для России неприемлемо.

«Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Владимир Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что предыдущие периоды дипломатических усилий во время «специальной военной операции» заканчивались тем, что любое перемирие использовалось для накачивания Украины новыми вооружениями и подготовки «пушечного мяса» для фронта.

«В ходе разговоров о гарантиях безопасности европейцы и НАТО утверждают, что они являются ключом к невозобновлению конфликта. Но на самом деле Запад гарантирует защиту режима Зеленского, корни которого уходят в события февраля 2014 года», — добавил глава МИД РФ.

Он отметил, что Зеленский и его последователи по-прежнему управляют Украиной как ставленники Запада для постоянного раздражения России и создания угроз её безопасности.