Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о намерении подать в суд на второго президента страны Роберта Кочаряна из-за высказываний, которые он счёл оскорбительными.

Поводом для обращения в суд стали слова Кочаряна о том, что «такой скользкий человек не мог нормально служить в армии», уточняет «Спутник». Экс-президент сделал это заявление на пресс-конференции, отвечая на недавние высказывания Симоняна о том, что в годы президентства Кочаряна в армянской армии якобы царил «бардак».

Кочарян также заявил, что спикер парламента «регулярно несет ахинею» и, по его мнению, не заслуживает серьёзного к себе отношения.