Сегодня в Тбилиси состоялось подписание ключевых соглашений между ООО «BTKI Railways» — совместным предприятием дочерних компаний ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и ООО «Железная дорога Марабда—Карцахи» — и АО «Грузинские железные дороги». Документы открывают путь к полноценной работе совместного предприятия на линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК).

Как сообщили в АЖД, один из подписанных договоров регулирует использование железнодорожной инфраструктуры на участке Марабда—Ахалкалаки, другой — оказание терминальных услуг на станции Ахалкалаки. Реализация соглашений позволит существенно повысить эффективность грузоперевозок и укрепить транспортное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией.