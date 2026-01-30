Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду прибыл в Пекин с 4-дневным официальным визитом. Это первый визит британского премьера в Китай за последние восемь лет. Кир Стармер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, а также с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также по широкому кругу тем, представляющих взаимный интерес. Помимо Пекина, в рамках официального визита премьер Великобритании также посетит Шанхай.

С момента вступления Стармера в должность правительство Британской лейбористской партии чётко обозначило готовность выстраивать с Китаем последовательные, прочные и стратегические отношения, а также активно продвигать диалог и сотрудничество между двумя странами.

Кир Стармер возглавил делегацию, в состав которой входят высшие руководители более чем 50 крупных британских компаний, а также представители британских государственных и общественных учреждений. Делегация представляет ключевые отрасли экономики Великобритании, включая финансовый сектор, медицину, промышленное производство, а также культурные и креативные индустрии.

В среду многие британские компании выразили оптимизм в отношении долгосрочных перспектив китайской экономики и подтвердили намерение продолжать инвестировать в китайский рынок.

Тут надо отметить, что по итогам 2025 года объём торговли товарами между Китаем и Великобританией достиг 103,7 млрд долларов , объём торговли услугами, по оценкам, превысил 30 млрд долларов, а объём двустороннего инвестиционного фонда приблизился к 68 млрд долларов. Как сообщает Министерство коммерции КНР, прагматическое сотрудничество между двумя странами сохраняет высокую динамику и отличается значительной жизнеспособностью.

Си Цзиньпин во время встречи с Киром Стармером заявил, что «Китай никогда не будет представлять угрозы для других стран, независимо от того, как растет и развивается страна». Он подчеркнул, что Китай привержен мирному развитию, никогда не развязывал войн и не оккупировал ни пяди чужой земли. Председатель КНР призвал Китай и Великобританию, как сторонников мультилатерализма и свободной торговли, совместно отстаивать и практиковать подлинный мультилатерализм, добавив, что международное право по-настоящему эффективно только в том случае, если все страны его соблюдают.

Председатель КНР также призвал расширить взаимовыгодное сотрудничество с Великобританией в области образования, здравоохранения, финансов и отрасли услуг. Особо сделав акцент на таких направлениях, как искусственный интеллект, биологические науки, новая энергетика и низкоуглеродные технологии, с тем чтобы обеспечить общее развитие и совместное процветание.

Китай также готов активно рассмотреть возможность введения одностороннего безвизового режима для британцев. Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны укреплять гуманитарные связи и последовательно содействовать развитию контактов между народами двух стран.

Встреча Си Цзиньпина с Киром Стармером в Пекине носит не протокольный, а знаковый характер и отражает стремление обеих сторон уточнить свои подходы к двусторонним отношениям и глобальной повестке в условиях меняющейся международной обстановки, особенно на фоне сигналов и дискуссий, прозвучавших на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Великобритания находится в фазе переформатирования внешней политики после смены правительства. Кабинет Стармера стремится восстановить управляемость международных связей и снизить издержки жёсткой конфронтационной линии последних лет, в особенности последних 6 месяцев, не разрывая при этом координацию с США. Контакт с Пекином — позитивный сигнал о переходе от идеологизированной риторики к более прагматичному диалогу. Для Китая сегодня важно снизить уровень напряжённости в отношениях с Западом и расширить пространство для диалога. В этом смысле Великобритания в Пекине воспринимается как один из партнёров, с которыми такой разговор возможен.

Великобритания — страна с сильными глобальными финансовыми интересами и тесной связью с мировыми рынками, но без той масштабной промышленно-технологической базы, которой располагают США. Именно поэтому для Великобритании особенно чувствительны экономические издержки затяжной конфронтации, и именно это делает более востребованным прагматичный, взвешенный подход к отношениям с Китаем.

Эта встреча вписывается в более широкий контекст трансформации мировой экономики. На фоне замедления глобального роста, фрагментации рынков, расширения санкционных режимов и усиливающегося давления на цепочки поставок даже крупнейшие игроки всё чаще приходят к необходимости искать прагматичные, точечные договорённости, несмотря на сохраняющиеся политические разногласия.

Китаем эта встреча воспринимается как попытка закрепить за Великобританией более самостоятельную роль, не просто продолжение американской линии, а отдельного игрока, с которым можно говорить о торговле, инвестициях, климате и финансах. При этом Пекин даёт понять, что готов постепенно приводить отношения в более рабочее русло, точечно восстанавливая сотрудничество и не увязывая этот процесс с обязательными политическими уступками по наиболее чувствительным темам.

Великобритания, прежде всего, пытается вернуть рабочие каналы прямого общения с Китаем. Лондон хочет ясно дать понять, что по-прежнему заинтересован в экономическом взаимодействии, будь то финансы, инвестиции или зелёные технологии. При этом не менее важна и вторая линия, заключающаяся в стремлении продемонстрировать союзникам, что диалог с Пекином не означает стратегического разворота или отхода от западного курса, а рассматривается как инструмент управления рисками в усложняющейся международной среде.

Главный смысл этой встречи состоит не в подписании громких соглашений и не в эффектных жестах. Скорее, речь идёт о том, чтобы на практике понять, где сегодня проходят границы возможного взаимодействия. Обе стороны стремятся прояснить, можно ли снизить уровень взаимного недоверия, перевести отношения в более прагматичное и рабочее русло и при этом сохранить пространство для манёвра в условиях усиливающейся блоковой логики мировой политики. В этом смысле встреча Си Цзиньпиня и Кира Стармера выглядит как сигнал о начале осторожного и расчётливого диалога. Обе стороны стремятся снизить стратегические риски и восстановить управляемость отношений, не отказываясь публично от своих базовых позиций и принципиальных установок.

В более широком смысле эта линия вписывается в последовательный подход Пекина к вопросам глобального управления. Си Цзиньпин на протяжении последних пяти лет последовательно настаивает на укреплении центральной роли ООН как ключевого инструмента международного права и многостороннего регулирования. Для Китая принципиально важно, чтобы глобальные решения принимались не через узкие коалиции и ситуативные блоки, а в рамках универсальных механизмов, обладающих международной легитимностью.

Именно из этой логики вырастают инициативы, которые Пекин продвигает в последние годы. Они направлены на снижение конфликтности, укрепление предсказуемости международных отношений и формирование более устойчивой системы глобального управления, где вопросы безопасности, развития и цивилизационного диалога рассматриваются в едином контексте.

Для Китая ООН — не просто международная площадка, а опорный элемент всей системы глобальной безопасности и стабильности. Хотя КНР была образована уже после создания ООН, Пекин последовательно подчёркивает свою причастность к формированию послевоенного международного порядка и развитию универсальных норм международного права. В китайском понимании ООН остаётся едва ли не единственным пространством, где возможно коллективное управление глобальными процессами без доминирования отдельных держав и навязывания узкокоалиционных решений.

Ещё в 2021 году, выступая по случаю 50-летия восстановления законного места Китая в ООН, Си Цзиньпин прямо заявил, что эта организация продолжает играть незаменимую роль в поддержании международной стабильности. В официальных документах и публичных заявлениях Пекин с тех пор неизменно подчёркивает: его внешнеполитический курс направлен на укрепление мира и многостороннего взаимодействия, а не на стремление к гегемонии или пересмотр базовых основ мирового порядка.

Эта позиция органично вытекает из общей философии современной китайской внешней политики, основанной на «идеях Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху». В её основе лежит простая, но принципиальная логика: устойчивое развитие Китая невозможно в условиях глобальной нестабильности. Экономический рост, технологический прогресс и социальное благополучие напрямую зависят от состояния международной среды. Именно поэтому Пекин настаивает на выстраивании международных отношений на принципах Устава ООН, сотрудничества и взаимной выгоды, а не на конфронтации и блоковом противостоянии.

В этом же ключе в Китае рассматривается и инициатива «Пояс и путь», в официальном и экспертном дискурсе всё чаще дополняемая идеей «Мирного Шёлкового пути». Речь идёт не только об экономических коридорах и инфраструктурных проектах, но и о снижении конфликтности, укреплении доверия и совместном поиске решений в сфере безопасности для регионов, вовлечённых в глобальные связи.

Инициатива по глобальному управлению не возникла в вакууме. Она логически продолжает серию шагов, предпринятых Китаем с 2021 года. Тогда последовательно были выдвинуты Глобальная инициатива развития, Глобальная инициатива безопасности и Глобальная цивилизационная инициатива. В совокупности они формируют целостную рамку китайского подхода к мировой политике — не как к арене борьбы за доминирование, а как к пространству совместного управления рисками и возможностями.

Глобальная инициатива развития была направлена на, пожалуй, самый болезненный разрыв современного мира — неравенство в уровне развития. Китай открыто указывает на то, что бедность, социальная уязвимость, нехватка продовольствия и ограниченный доступ к технологиям остаются ключевыми источниками нестабильности. Отсюда и акцент на практические задачи: ускорение достижения целей устойчивого развития, поддержку развивающихся стран, инвестиции в инфраструктуру, здравоохранение, цифровую и «зелёную» экономику.

Глобальная инициатива безопасности, представленная позже, затрагивает уже военное и политическое измерение. Китай предлагает отказаться от логики «безопасности за счёт других» и от блокового мышления, которое, по мнению Пекина, лишь усиливает конфронтацию. Вместо этого выдвигается идея неделимости безопасности, уважения суверенитета и приоритета диалога. В китайском понимании безопасность не может быть устойчивой, если она строится на расширении союзов и исключении одних государств за счёт других.

Глобальная цивилизационная инициатива добавляет к этой конструкции культурное измерение. В её основе — признание многообразия цивилизаций и права каждой страны на собственный путь, опираясь на свою историю, ценности и традиции. Здесь отчётливо прослеживается критика практики навязывания универсальных моделей развития и ценностного доминирования, которые, с точки зрения Китая, лишь углубляют расколы в мире.

Все эти линии сходятся в инициативе по глобальному управлению. В её рамках развитие рассматривается как способ устранения глубинных причин конфликтов, безопасность — как инструмент их предотвращения, а диалог цивилизаций — как основа долгосрочного доверия. Китай тем самым предлагает не слом существующего международного порядка, а его постепенное обновление и адаптацию к реалиям XXI века. В центре этого подхода — идея инклюзивности и усиления роли Глобального Юга, где развивающиеся страны перестают быть объектами управления и становятся полноценными участниками выработки решений. Именно в этом Пекин видит возможность сделать систему глобального управления более устойчивой, легитимной и соответствующей интересам мирового большинства.

Если посмотреть шире, в этой логике всё более заметной становится и роль Южного Кавказа, прежде всего Азербайджана и Грузии. По мере того, как крупные державы ищут более гибкие и практичные способы взаимодействия, растёт значение регионов, которые могут связывать разные экономические и политические пространства. Кавказ постепенно перестаёт восприниматься как окраина мировых процессов и всё чаще рассматривается как естественный мост между Европой, Азией и Ближним Востоком. Для Азербайджана это означает новые возможности укрепить свои позиции в энергетике, логистике и инфраструктуре, а также активнее участвовать в формировании торговых и инвестиционных маршрутов на фоне перестройки глобальных цепочек поставок.

Грузия при этом усиливает свою роль как транзитная и институциональная платформа, через которую выстраивается связь между Каспийским регионом, Чёрным морем и европейскими рынками. В совокупности это создаёт для всего Кавказа более устойчивое и понятное место в меняющейся мировой экономике. Важно и то, что более прагматичный диалог между Китаем и западными странами снижает риск жёсткой блоковой поляризации. Для Кавказа это принципиально, поскольку у региона появляется больше пространства для манёвра, для привлечения инвестиций и для участия в многосторонних форматах сотрудничества без необходимости делать резкий геополитический выбор. В таких условиях Южный Кавказ всё чаще становится не линией раздела, а пространством пересечения интересов, что открывает дополнительные возможности для стабильного и долгосрочного развития.