Министры иностранных дел Европейского союза (ЕС) приняли новые санкции против Ирана, направленные против физических и юридических лиц, причастных к подавлению протестов.

Cанкции затрагивают около 30 физических и юридических лиц. Их имена будут опубликованы в ближайшее время в Официальном журнале ЕС. Под ограничения попадают заморозка активов затронутых лиц и организаций, находящихся на территории ЕС, запрет предоставления финансовых средств со стороны граждан и компаний ЕС, а также запрет на въезд в страны союза.

Новый пакет санкций был принят без обсуждений. Ожидается, что в ближайшее время ЕС может также признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.