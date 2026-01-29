Иранское судно оказалось в бедственном положении в акватории Каспийского моря, сообщает источник MNS. По имеющейся информации, сухогруз Caspian Shiva, следовавший в морской торговый порт Махачкалы, получил пробоину неизвестного происхождения.

В результате корабль сел на мель и начал затапливаться: вода активно поступает в машинное отделение и трюм.

На борту находятся 10 членов экипажа, пострадавших пока нет.

Из-за неблагоприятных погодных условий — высота волн в Каспийском море достигает двух метров — начать спасательную операцию в данный момент невозможно. В готовность приведены несколько буксиров Росморпорта.