Страны Европы выражают недовольство и разочарование действиями Польши на международной арене. Об этом сообщает журналист, социолог и политический аналитик Матеуш Маццини в статье для Gazeta Wyborcza, ссылаясь на дипломатов.

«Союзники все больше разочарованы и недовольны позицией Польши. В Варшаву по дипломатическим каналам поступают резкие замечания, особенно из скандинавских столиц», — пишет Маццини.

По его словам, несколько европейских дипломатов прямо упрекнули Польшу в лицемерии. Это связано с тем, что страна требует от союзников серьезных обязательств по украинскому вопросу, но сама оказала минимальную поддержку Дании и Гренландии — ограничившись лишь подписью под европейской декларацией.

«Польша не направила на остров даже символические войска, тогда как Эстония, в несколько раз меньшая по площади, чем Польша, заявила о готовности участвовать в миссии НАТО в Гренландии», — отмечает аналитик/