Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что демократические ценности и территориальная целостность страны являются основой переговоров с США, сообщает Politico.

«У нас есть красные линии, которые мы не можем пересекать, но с точки зрения Гренландии мы постараемся прийти к какому-то соглашению», — подчеркнул Нильсен.

Политик также отметил, что власти Гренландии ощущают серьезное давление со стороны США. «Представьте, что вы живете в мире, являетесь верным партнером, верны альянсу… А затем некоторые из ваших партнеров начинают говорить о захвате, приобретении и не исключают использования оружия», — добавил он.