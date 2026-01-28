Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар обсудили укрепление экономического сотрудничества в ходе телефонного разговора.
«Стороны обсудили укрепление экономического сотрудничества, торговых и инвестиционных связей между Пакистаном и Азербайджаном, и договорились поддерживать тесный контакт», – говорится в сообщении МИД Пакистана в социальной сети X.
DPM/FM Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 spoke on the telephone this evening with Azerbaijan’s Economy Minister Mikayil Jabbarov @MikayilJabbarov.
They discussed strengthening economic cooperation, trade and investment ties between Pakistan and Azerbaijan, and agreed to… pic.twitter.com/qLR3a1alA0
