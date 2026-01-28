Суд первой инстанции в Южной Корее приговорил бывшую первую леди республики Ким Гон Хи к двадцати месяцам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщает телеканал YTN.

Суд признал ее виновной по двум из трех предъявленных обвинений. Речь идет о получении дорогостоящих подарков от Церкви объединения на общую сумму около 80 млн вон, что эквивалентно примерно 56 тыс. долларов США. По данному решению предусмотрена возможность подачи апелляции.

Еще два эпизода обвинения касались подозрений в манипулировании стоимостью ценных бумаг и нарушении правил финансирования политических кампаний. По этим пунктам суд не вынес обвинительного приговора.

Отмечается, что супруг Ким Гон Хи, бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, также находится под арестом. В декабре прошлого года он ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью борьбы с «просеверокорейскими силами» и защиты конституционного строя. Однако уже через несколько часов парламент проголосовал за отмену данного режима.