Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Китай посетил Музей Коммунистической партии Китая. Об этом сообщается на странице МИД в соцсети X.
Отмечается, что музей предоставляет ценную информацию об исторических периодах и опыте управления, которые сформировали современное развитие Китая.
Министр оставил в гостевой книге слова благодарности, подчеркнув важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan, within his official visit to China, visited the Museum of the Communist Party of China.
The Museum provides a valuable information into the historical milestones and governance experience that have shaped China’s modern… pic.twitter.com/YSmfVHZTxs
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 28, 2026