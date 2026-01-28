Один из казахстанских банков помог «прогнать» более 7 трлн тенге (почти $14 млрд) «из сопредельной страны» в другие государства, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на совещании. Он поручил отраслевым ведомствам и Национальному банку усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков.

«С точки зрения закона, экономики, даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало», — подчеркнул Токаев.

Кроме того, Казахстан является одним из лидеров по незаконному выводу из страны капитала посредством криптоопераций, добавил президент. В республике уже ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге (примерно $124 млн), пояснил он.