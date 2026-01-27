Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры в Абу-Даби по ситуации в Украине как «очень хорошие».

«Мы смотрим, как происходят некоторые очень хорошие вещи по Украине и России», — отметил глава Белого дома в беседе с журналистами на Южной лужайке перед отбытием в рабочую поездку в штат Айова.

Трамп подчеркнул, что события по Украине и России развиваются позитивно, однако не стал раскрывать подробности. На вопрос о возможности проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште Трамп не дал прямого ответа.

