Россия утратила позиции внешнего регулятора конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в обзоре военной разведки Финляндии за 2026 год.

В документе отмечается, что Россия по-прежнему остается важным игроком на Южном Кавказе, однако ее влияние в регионе заметно сократилось. По оценке финской стороны, отношения как Армении, так и Азербайджана с Москвой ослабли.

В то же время авторы обзора указывают, что Грузия в последние годы политически сблизилась с Россией.

Как подчеркивается в докладе, главная стратегическая цель Москвы — расширение глобального влияния — остается неизменной. Российские власти рассматривают Запад как угрозу и стремятся ослабить его, используя войну в Украине, другие конфликты и инструменты гибридного воздействия.

При этом основное внимание России сосредоточено на постсоветском пространстве и, в первую очередь, на войне в Украине, которая, по мнению финской разведки, ведется ценой отказа от достижения других внешнеполитических целей.