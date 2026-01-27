Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с главой России Владимиром Путиным для обсуждения двух наиболее чувствительных вопросов мирного процесса. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью изданию Европейская правда, опубликованном 27 января.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, до настоящего времени не согласованы вопросы, касающиеся территорий, а также будущего контроля над Запорожской АЭС.

«Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать», — отметил Сибига.

В то же время министр подчеркнул, что не считает необходимой собственную встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, переговорный процесс уже выстроен и включает представителей внешнеполитических ведомств.

«Мы не должны создавать параллельные треки. Есть сформированные переговорные команды. Создание дополнительных треков сейчас неуместно», — добавил он.