Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу в Страсбурге с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петрой Байр.

В ходе переговоров стороны обсудили региональную повестку, включая прогресс в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном. Мирзоян представил реализованные и текущие шаги, направленные на укрепление и институционализацию мира между Баку и Ереваном в рамках Вашингтонских договоренностей от 8 августа 2025 года.

Собеседники также затронули гуманитарные вопросы и подчеркнули значимость межпарламентского взаимодействия в контексте региональной стабильности.

Глава МИД Армении отметил важность сотрудничества с Советом Европы и заявил о продолжении реализации реформ в стране.