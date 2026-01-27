В Баку прошла рабочая встреча делегации Туркменистана во главе с директором Туркменбашинского международного морского порта Парахатом Джумаевым и директором ООО «Бакинский международный морской порт» Эльдаром Салаховым. Об этом говорится в сообщении МИД Туркменистана.

Стороны обсудили перспективы увеличения грузопотоков через порты Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца, а также меры по развитию Среднего транзитного коридора и мультимодальных перевозок.

В частности, внимание было уделено расширению транспортных связей между портами Туркменбаши и Баку (Алят), росту взаимного товарооборота и упрощению трансграничных и таможенных процедур. Также отмечено снижение тарифов на морские и железнодорожные услуги, способствующее увеличению транзитной контейнерной перевалки.

Стороны подчеркнули значимость активного сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, включая Европейский союз, и обсудили вопросы налаживания эффективного информационного обмена для дальнейшего укрепления стратегического партнерства.