Россия и Украина обсуждают список лиц, которые могут быть включены в новый обмен. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, в настоящее время ведется активный диалог как по количеству участников обмена, так и по организационным вопросам.

Омбудсмен выразила надежду, что обмен удастся провести в ближайшее время.

Кроме того, Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность открытия пункта пропуска между Россией и Украиной для воссоединения семей, а также возвращения людей, у которых истек срок действия загранпаспортов.