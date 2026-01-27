Немецкая компания Uniper требует от «Газпрома» выплаты за прокачку газа по газопроводу OPAL, соединяющему «Северный поток» с газотранспортной системой Западной Европы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на российские судебные документы.

Арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате инициировало подразделение Uniper Global Commodities SE Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (LBGT).

В иске компания требует €45 млн по контракту на транспортировку газа по трубопроводу OPAL от 1 июня 2012 года. Отмечается, что LBGT владеет 20% газопровода. Рассмотрение иска запланировано в Женеве.