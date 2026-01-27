Бывший глава правительства Украины Юлия Тимошенко заочно арестована по уголовному делу «о распространении заведомо недостоверной информации о Вооружённых силах России». Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Как уточняется, в июле 2024 года Тимошенко была объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, находясь за пределами территории России, экс-премьер Украины разместила в социальной сети публикации, содержащие сведения о причастности российских военных к расправам над мирным населением в городах Буча и Ирпень.

В Генпрокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении Тимошенко направлено для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы.