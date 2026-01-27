Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев нацелен на вступление в Европейский союз в 2027 году.

По его словам, членство Украины в ЕС рассматривается как одна из ключевых гарантий безопасности не только для самой страны, но и для всего европейского континента.

Зеленский подчеркнул, что укрепление общей силы Европы невозможно без вклада Украины в сферу безопасности, развития технологий и экономики. В этой связи он отметил, что Украина называет конкретный ориентир — 2027 год — и рассчитывает на поддержку партнеров в достижении этой цели.