В селе Казарман Джалал-Абадской области Кыргызстана ученикам школ и воспитанникам детсадов угрожали терактом, в качестве подозреваемого задержан восьмиклассник, сообщают местные СМИ со ссылкой на ГКНБ Кыргызстана.

По данным ГКНБ, подросток находился под влиянием экстремистского контента в интернете и размещал в социальных сетях сообщения о якобы готовящихся нападениях. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные мероприятия, устанавливаются мотивы и возможные связи.

В ведомстве напомнили, что в Кыргызстане уголовная ответственность наступает с 14 лет. За заведомо ложную угрозу совершения террористического акта законодательством предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.