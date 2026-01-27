Индия и Евросоюз заключили соглашение о свободной торговле, сообщил премьер-министр Нарендра Моди. Подробности сделки, по данным Reuters, будут представлены в ближайшее время.

Соглашение стало итогом почти 20 лет переговоров и откроет индийский рынок для свободной торговли с 27 странами ЕС — крупнейшим торговым партнёром Индии. Объём товарооборота между сторонами в 2024–2025 финансовом году составил 136,5 млрд долларов.

Reuters отмечает, что ЕС и Индия таким образом стремятся застраховаться от нестабильных отношений с США. Министр финансов США Скотт Бессент уже раскритиковал соглашение, указав, что Вашингтон ввёл пошлины против Индии, тогда как ЕС подписал с ней торговую сделку.