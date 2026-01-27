Президент США Дональд Трамп сообщил о «очень хорошем» телефонном разговоре с мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем на фоне напряжённой обстановки в городе из-за действий федеральных властей.

«У меня был очень хороший телефонный разговор с мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем. Достигнут значительный прогресс. Том Хоман встретится с ним во вторник, чтобы продолжить обсуждение», — написал Трамп в Truth Social. В администрации США Хоман курирует вопросы пограничного контроля и депортации нелегальных мигрантов.

По данным CNN, Белый дом согласился сократить присутствие Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Миннеаполисе после второго случая стрельбы со смертельным исходом. Трамп также заявил о замене начальника пограничного патруля Грегори Бовино на его советника — «пограничного царя» Тома Хомана.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источник, Бовино и несколько агентов покинут Миннеаполис уже во вторник. Наблюдатели отмечают, что это решение отражает сдвиг в позиции федеральных силовиков на фоне общественного возмущения после гибели 37-летнего медбрата Алекса Претти в ходе операции ICE. Ранее мэр Фрей и законодатели потребовали вывода агентов ведомства из штата.