Председатель постоянного комитета по иностранным делам Национального собрания Армении Саргис Ханданян и представитель Комитета по иностранным делам Конгресса США Лэнс Коконос обсудили процесс реализации проекта TRIPP (Маршрут Трампа).

Как сообщила пресс-служба Национального собрания Армении, стороны уделили внимание важности реализации проекта, а также обменялись мнениями о дальнейшей работе и практических шагах в ближайшей перспективе.

Кроме того, на встрече обсуждались последние события в процессе нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений, а также актуальные региональные вопросы, представляющие взаимный интерес для обеих сторон.