Кировский районный суд г.Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве и покушении на организацию убийства. Судебное заседание проводится на территории областного суда в связи с большим количеством участников разбирательства.

На скамье подсудимых Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы, а также Шахин Шыхлински.

Большинству фигурантов предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство местных предпринимателей в 2001, 2010 и 2011 году. Обвинение утверждает, что преступления они якобы совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре.

Уголовное дело рассматривается с участием присяжных заседателей. Сегодня были удовлетворены ходатайства гособвинителя и потерпевшего о проведении судебного разбирательства в закрытом судебном заседании.

Следующее судебное заседание состоится завтра, 27 января.