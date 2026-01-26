По меньшей мере два выстрела из переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» были произведены с венесуэльской стороны во время похищения президента республики Николаса Мадуро американским спецназом. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, обе ракеты не достигли цели. Дипломат отметил, что задал венесуэльским военным прямой вопрос о причинах неудачи.

«Помимо того, что у тебя есть автомат в руках, ты должен уметь из него стрелять», — заявил Мелик-Багдасаров.

Посол выразил мнение, что специалисты, отвечавшие за защиту воздушного пространства Венесуэлы, не обладали необходимыми профессиональными навыками.