Действия, выражающие явное неуважение к обществу без насилия, угроз и ущерба имуществу, будут квалифицироваться как мелкое хулиганство и наказываться штрафом от 50 до 100 манатов либо административным арестом до 15 суток.

Кроме того, за открытые призывы к занятию проституцией или заключение связанных с этим сделок с использованием интернет-ресурсов и телекоммуникационных сетей, а также при их массовой демонстрации, вводится штраф в размере 500 манатов.

Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.