Служба внешней разведки сообщает, что «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) окончательно лишает Россию позиции главного игрока на Южном Кавказе. Совместная армяно-американская управляющая компания как минимум на 49 лет обеспечит функционирование проекта и коммуникацию между недавними противниками в войне — Арменией и Азербайджаном. Ещё совсем недавно главным и безальтернативным коммуникатором в регионе позиционировала себя именно Москва.

В рамках TRIPP планируется прокладка нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей, создание железнодорожной и автомобильной инфраструктуры вдоль железнодорожной ветки, проходящей вдоль границы с Ираном. Коридор, по логике бенефициаров, сформирует «важное звено» Транскаспийского маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. По словам главы МИД Армении Арарата Мирзояна, участие РФ в проекте американской и армянской сторонами даже не обсуждалось.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян едва ли не в ультимативной форме обратился к ОАО «РЖД», которое на сегодняшний день является концессионером армянской железной дороги, с предложением в сжатые сроки восстановить разрушенные пути до границ Азербайджана и Турции. В противном случае это будет сделано за счёт Армении и добавит вопросы о целесообразности присутствия РФ в регионе.