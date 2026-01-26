Силы специальных операций (ССО) ВСУ заявили, что в ходе операции в Купянске Харьковской области была нейтрализована группа российских военнослужащих, занимавших позиции в разрушенном супермаркете и соседнем доме. В ходе спецмероприятия двое россиян были убиты, ещё двое взяты в плен, что способствовало освобождению центральной части города.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском и Очеретинском направлениях обстановка остаётся напряжённой: российская армия сосредотачивает усилия на этих участках, проводится около 400 боевых столкновений в неделю. Приоритет украинских сил — максимальное поражение россиян и поэтапное снижение его наступательного потенциала.

Сырский также отметил усиление подразделений беспилотных систем, в том числе ударных дронов, и развитие логистики с применением роботизированных комплексов. «Меняется война — меняем подходы к её ведению. Современные технологии повышают эффективность действий и сохраняют жизни наших воинов», — подчеркнул он.