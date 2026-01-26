Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует в кратчайшие сроки пойти на подписание мирного соглашения, в противном случае он окажется перед выбором между «поражением и разгромом». С таким заявлением выступил вице‑премьер Италии, министр инфраструктуры и транспорта, а также лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

В публикации в социальной сети X итальянский политик резко раскритиковал украинского лидера, заявив, что, несмотря на значительную финансовую и военную поддержку со стороны Запада, Зеленский продолжает выражать недовольство. По словам Сальвини, Украина терпит неудачи на поле боя, несёт человеческие потери и утрачивает международное доверие, поэтому, как отметил политик, Киеву следует как можно скорее сделать выбор в пользу мирного урегулирования.

Заявление Маттео Сальвини стало реакцией на выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. В ходе своей речи украинский президент заявил, что Европа не обладает чётким пониманием того, как обеспечивать собственную безопасность, а также как реагировать на возможные вызовы, связанные с ситуацией вокруг Гренландии.