Иран отменяет все ограничения на доступ к международному интернету, сообщает ТАСС.

По информации источника издания, сняты не только ограничения на национальных интернет-платформах во всех секторах, но с 19 января постепенно снимаются и ограничения на международный интернет.

Президент Масуд Пезешкиан потребовал от соответствующих органов полностью отменить ограничения, чтобы оживить интернет-рынок и обеспечить доступ общественности к международному интернету. Процесс находится в стадии реализации.