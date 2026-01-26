Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал вопрос журналистов о том, почему вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует визит в Баку и Ереван, но не в Тбилиси.

«Визит вице-президента США связан с маршрутом TRIPP (Зангезурский коридор), поэтому логично, что основными странами для этого визита являются Азербайджан и Армения. Других комментариев здесь не требуется», — заявил Кобахидзе.

Он также подчеркнул, что Грузия готова к возобновлению стратегического партнерства с США и ожидает конкретных шагов с их стороны.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс совершит поездку в Армению и Азербайджан в феврале, целью которой является продвижение мирных инициатив Вашингтона на Южном Кавказе.