Администрация Белого дома анализирует все обстоятельства стрельбы, произошедшей 24 января в Миннеаполисе (штат Миннесота), в ходе которой сотрудник пограничной службы застрелил мужчину. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal, отвечая на вопрос о том, считает ли он оправданными действия пограничника, приведшие к гибели 37-летнего гражданина США Алекса Претти, работавшего медбратом.

«Мы изучаем ситуацию, разбираемся во всех деталях и придем к определённым выводам», — заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что отрицательно относится к любым случаям применения огнестрельного оружия. «Мне не нравится, когда происходит стрельба. Но мне также не нравится, когда кто-то выходит на протест, имея при себе очень мощное, полностью заряженное оружие с двумя снаряжёнными магазинами», — отметил президент.

Глава Белого дома также дал понять, что в будущем сотрудники миграционных служб могут быть выведены из Миннеаполиса. «В какой-то момент мы уйдём. Они проделали феноменальную работу. Мы оставим там другую группу людей, которая будет заниматься расследованием финансовых махинаций», — сказал он.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что масштабы мошенничества в социальной сфере в Калифорнии могут оказаться значительно более серьёзными, чем в Миннесоте.