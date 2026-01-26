106-летний житель американского штата Гавайи Джеймс Чоу отпраздновал день рождения тренировкой в спортзале. Об этом сообщает издание Hawaii News Now.

Джеймс Чоу родился в Китае в 1920 году. После войны он работал на сахарной плантации на острове Мауи, а в 1950-е годы переехал на Оаху. Позже он стал профессором инженерного дела в Гавайском университете в Маноа.

В 68 лет Чоу ушел на пенсию. Вскоре ему диагностировали сахарный диабет, после чего он начал регулярно посещать спортзал. Мужчина не прекращает тренировки и по сей день, считая физические упражнения ключом к своему долголетию.

Чоу придерживается простого рациона: он ест тофу, рис и другие аналогичные блюда, считая, что это также помогает поддерживать здоровье и активность.