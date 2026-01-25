Французская компания EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов Rodeur 330 с дальностью полета до 500 км. Об этом сообщает France 24.

Президент EOS Technologie Жан-Марка Зулиани отметил, что для западных производителей передача дронов в Украину является уникальной возможностью испытать беспилотники в полевых условиях.

Ранее, в июне 2025 года, украинские военные получили новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKA, в разработку которого также была вовлечена EOS Technologie. Теперь компания подтвердила поставку нескольких единиц дронов Rodeur.

По информации France 24, эта модель способна выполнять как разведывательные миссии, так и атаки «камикадзе». Если в Европе дрон использовался бы больше в оборонительных целях, то в Украине — в наступательных.

Rodeur 330 запускается катапультой и может находиться в воздухе до 5 часов. Дрон имеет полезную нагрузку 4 кг, рабочее расстояние до 500 км, размах крыльев — 3,3 м. Крейсерская скорость составляет 120 км/ч, максимальная высота полета — до 5000 м.